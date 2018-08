In Deutschland ist die Zahl der Hochschulabschlüsse weiter gestiegen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben im vergangenen Jahr rund 502.000 Menschen ihren Abschluss an einer Universität oder Fachhochschule in Deutschland geschafft. Das waren rund zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor.



Die Zahl der Absolventen steigt seit 2001 kontinuierlich. Die meisten Examen werden in Rechts-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften abgelegt. Jeder vierte Abschluss wird inzwischen in den Ingenieurwissenschaften erworben.