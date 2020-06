Die Bildungsgewerkschaft GEW hat die Politik aufgefordert, eine stabile digitale Infrastruktur an den Schulen in Deutschland zu schaffen.

Es sei nötig, Lehrkräfte und Schüler mit digitalen Endgeräten auszustatten und Systemadministratoren einzustellen, sagte GEW-Bundesvorstandsmitglied Hoffmann in Frankfurt am Main. Bislang verstärke der Einsatz digitaler Medien offenbar das starke soziale Gefälle an den Schulen, betonte sie mit Blick auf den heute in Berlin vorgestellten Bildungsbericht 2020.



Demnach könnten sich durch die Corona-Pandemie soziale Ungleichheiten bei der Bildung verschärfen. Die Aufrechterhaltung und Bereitstellung von Lehrangeboten wie auch ihre Inanspruchnahme seien aktuell die größte Herausforderung, heißt es. Die Experten empfehlen zudem eine gezielte Weiterbildung von Lehrkräften mit Blick auf digitale Kompetenzen.



Bundesbildungsministerin Karliczek kündigte an, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Schulen zügig umzusetzen. Die Corona-Pandemie habe offengelegt, wie straff getaktet der Alltag vieler Eltern sei, sagte sie in Berlin. Hier müsse es Unterstützung geben.