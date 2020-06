Bundesbildungsministerin Karliczek will den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Schulen zügig umsetzen.

Man wolle sicherstellen, dass der Anspruch bis zum zehnten Lebensjahr garantiert werde, sagte die CDU-Politikerin bei der Vorstellung des Bildungsberichts in Berlin. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern solle in den kommenden Wochen einen Umsetzungsplan ausarbeiten. Karliczek sprach von einem wichtigen Signal an die Eltern. Die Corona-Pandemie habe offengelegt, wie straff getaktet deren Alltag sei. Hier müsse es Unterstützung geben.



In dem Bericht wird gewarnt, dass sich durch die Corona-Pandemie soziale Ungleichheiten bei der Bildung verschärfen könnten. Die Aufrechterhaltung und Bereitstellung von Lehrangeboten wie auch ihre Inanspruchnahme seien aktuell die größte Herausforderung. Empfohlen wird in dem Bericht eine gezielte Weiterbildung von Lehrkräften mit Blick auf digitale Kompetenzen.



Die Autoren weisen zudem darauf hin, dass sich in Deutschland ein Ende des Trends zu einem immer höheren Bildungsstand abzeichnet. Darauf deuteten stagnierende und zum Teil sogar sinkende Anteile von Schülern hin, die aufs Gymnasium wechseln. Zwar habe ein immer größerer Prozentsatz der Menschen die Hochschulreife und einen Hochschulabschluss. Zugleich sei aber in den vergangenen Jahren der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss gestiegen.



Der Bildungsbericht wird alle zwei Jahre vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation vorgelegt.

