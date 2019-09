Deutschland ist nach einem neuen OECD-Bericht bei der Bildung gut aufgestellt.

Im internationalen Vergleich schneidet die Bundesrepublik in den Bereichen frühkindliche Bildung und höhere Abschlüsse gut ab. Nachholbedarf gibt es dagegen im Bereich Grundschulfinanzierung und bei der Geschlechtergerechtigkeit. Zwar erreichten ungefähr gleich viele Männer und Frauen höhere Abschlüsse. Der Untersuchung zufolge verdienen Frauen aber nach wie vor weniger als Männer. Der Unterschied sei in Deutschland größer als im Durchschnitt der untersuchten Länder.



In dem Bildungsbericht werden die 36 OECD-Länder sowie zehn weiterer Staaten miteinander verglichen.