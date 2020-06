Durch die Corona-Pandemie könnten sich nach Einschätzung von Experten soziale Ungleichheiten bei der Bildung verschärfen.

Das geht aus dem Bericht "Bildung in Deutschland" hervor, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Aufrechterhaltung und Bereitstellung von Lehrangeboten wie auch ihre Inanspruchnahme seien aktuell die größte Herausforderung. Empfohlen wird in dem Bericht eine gezielte Weiterbildung von Lehrkräften mit Blick auf digitale Kompetenzen.



Die Autoren weisen zudem darauf hin, dass sich in Deutschland ein Ende des Trends zu einem immer höheren Bildungsstand abzeichnet. Darauf deuteten stagnierende und zum Teil sogar sinkende Anteile von Schülern hin, die aufs Gymnasium wechseln. Zwar habe ein immer größerer Prozentsatz der Menschen die Hochschulreife und einen Hochschulabschluss. Zugleich sei aber in den vergangenen Jahren der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss gestiegen.



Der Bildungsbericht wird alle zwei Jahre vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation vorgelegt.