Digitalisierung

Die sogenannte "Ständige Wissenschaftliche Kommission" der KMK stellte in Berlin ein entsprechendes Gutachten vor. Darin wird vorgeschlagen, dass Informatik-Inhalte bereits in der Grundschule verpflichtend im Rahmen des Sachunterrichts vermittelt werden. In der Mittelstufe sollte es dann ein Pflichtfach Informatik mit etwa zwei Stunden Unterricht pro Woche in der 8. und 9. Klasse geben. Für die Oberstufe wird als Mindestzielvorgabe formuliert, im Fach Informatik eine gleich hohe Schülerzahl zu erreichen wie in Physik und Chemie.

In dem Bericht heißt es weiter, informatische Bildung sei ein wichtiger Bestandteil für erfolgreiche Teilhabe an der digitalisierten Welt. Das Gremium aus 16 Forscherinnen und -forschern berät die Länder in bildungspolitischen Fragen.

