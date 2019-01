Die Grünen und die FDP haben an die Bundesländer appelliert, eine Verfassungsänderung bei der Bildungsfinanzierung zu ermöglichen.

Viele Bürger und insbesondere die Schüler erwarteten, dass die Politik zügig zu einer guten Lösung komme, schreiben die Parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen und der FDP, Haßelmann und Buschmann in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Der Bund hat seit 2006 keine Zuständigkeit mehr für Bildung. Für große Projekte wie die Digitalisierung benötigen Schulen und Bildungseinrichtungen aber Milliarden Euro, die die Länder allein nicht investieren können. Morgen berät der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat über die Verfassungsänderung zur Bildungsfinanzierung. Die Länder hatten zuvor einen Kompromissvorschlag abgelehnt, der eine Mitfinanzierung von Bildung durch den Bund ermöglicht hätte, weil dieser ihrer Ansicht nach zu sehr in die Bildungshoheit eingegriffen hätte.



Beide Politiker kritisierten eine Unterfinanzierung der Bildung in Deutschland. Die Bundesrepublik investiere nur 4,3 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Bildung, während bei den OECD-Staaten der Schnitt 5,2 Prozent betrage. Dies führe unter anderem dazu, dass der Bildungsaufstieg für viele Schüler ein leeres Versprechen sei.