Nach Ansicht des Bildungsforschers Klaus Klemm wird der Lehrermangel besonders an Grundschulen zunehmen.

Bis 2025 werden 35.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen, sagte Klemm im Deutschlandfunk. Aufgrund der deutlich schlechteren Bezahlung im Vergleich zur Lehrtätigkeit an Haupt- und Realschulen sowie an Gymnasien sei die Ausbildung zum Grundschullehrer wenig attraktiv. Das Lehramtsstudium für die Primarstufe ziehe daher zu wenig Studenten an, sagte Klemm. Betrachte man in diesem Zusammenhang die starke Geburtenentwicklung in den vergangenen vier Jahren, werde das Ausmaß des Problems deutlich.



2017 sind laut Statistischem Bundesamt rund 792.000 Kinder geboren, 2013 waren es gut 100.000 weniger. Für die jetzt geborenen Kinder stünden bei ihrer Einschulung zu wenig Lehrkräfte zur Verfügung, betonte Klemm.