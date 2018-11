Der Bundestag hat den Weg für Milliardeninvestitionen des Bundes in die Bildung freigemacht.

Für die erforderliche Änderung des Grundgesetzes stimmten neben Union und SPD auch FDP, Grüne und Linkspartei. Damit sollen Investitionen in die digitale Ausstattung und in die Bausubstanz der Schulen möglich werden. Außerdem will der Bund auch in den Wohnungsbau und den Nahverkehr investieren. Bundesfinanzminister Scholz appellierte in der Debatte an die Länder, sich zusammenzuraufen. Im Bundesrat soll noch vor Weihnachten eine Entscheidung über die Grundgesetzänderung fallen. Gegen die Reform sprach sich nur die AfD aus. Der Abgeordnete Frömming meinte, die geplante Verfassungsänderung sei ein Frontalangriff auf die föderalen Strukturen des Staates.



Außerdem berät der Bundestag heute über den Migrationspakt der Vereinten Nationen. In einem gemeinsamen Entschließungsantrag fordern die Fraktionen von Union und SPD die Bundesregierung auf, sicherzustellen, dass durch die Regelung die nationale Souveränität nicht beeinträchtigt wird. Auch dürfe das Recht Deutschlands nicht eingeschränkt werden, über seine Migrationspolitik selbst zu bestimmen. Die Fraktionen von Linkspartei, FPD und Grünen wollen jeweils eigene Anträge ins Plenum einbringen. Die AfD lehnt den Migrationspakt ab.



Die Abgeordneten diskutieren zudem einen Gesetzentwurf, mit dem die Regeln der sogenannten Mietpreisbremse verschärft werden sollen.