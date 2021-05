Bundesbildungsministerin Karliczek schlägt ein Impfangebot für vorerkrankte Kinder bis zum Schuljahresbeginn vor.

Die CDU-Politikerin sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, ein solcher Schritt würde dem Gesundheitsschutz dieser Gruppe sehr dienen, selbst wenn die Ständige Impfkommission eine entsprechende Empfehlung nicht für alle Kinder ab 12 Jahren abgeben sollte. Trotz ihrer Vorerkrankung wäre dann eine weitere Risikogruppe geschützt und könnte wieder in ihren Alltag zurückkehren, was auch den Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder erleichtern würde. In diesem Zusammenhang betonte Karliczek, die Impfungen blieben freiwillig.



Die EU-Arzneimittelbehörde hatte gestern empfohlen, das Vakzin von Biontech/Pfizer auch für Zwölf- bis einschließlich 15-Jährige freizugeben. Die Zustimmung der Europäischen Kommission gilt als Formsache. Die Mitgliedsstaaten entscheiden jeweils separat. In Deutschland steht die Empfehlung der Stiko noch aus.

