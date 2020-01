Die FDP fordert in der Bildungspolitik eine Reform des Föderalismus.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Suding sagte der Nachrichtenagentur AFP, man müsse in der Bildungspolitik weg von der Kleinstaaterei. Nötig seien bundesweit einheitliche, hochwertige und verbindliche Standards für alle Fächer sowie gesamtdeutsche Prüfungen, in denen das Erreichen der Bildungsziele einheitlich überprüft werden könne. Die FDP-Politkerin erklärte, die Mehrheit der Familien in Deutschland habe es satt, dass Umzüge in ein anderes Bundesland für ihre Schulkinder eine Katastrophe seien. Zudem könne es nicht sein, dass nur der Nachwuchs von Akademikern mit Wohnsitz in Bayern oder Sachsen die besten Chancen auf Bildung habe.