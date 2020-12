Bundesfamilienministerin Giffey hat die Länder aufgefordert, sich mit dem Bund beim Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung in Grundschulen zu einigen.

Man brauche eine Entscheidung noch in diesem Jahr, sonst sei das Gesetzgebungsvorhaben in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu schaffen, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Bund unterstütze die Länder mit bis zu 3,5 Milliarden Euro beim Ausbau der Ganztagsbetreuung. Und er sei bereit, sich auch an den Betriebskosten zu beteiligen. Das sei ein einmaliges Angebot. Durch die Corona-Pandemie sei noch einmal deutlich geworden, wie entscheidend eine verlässliche Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur für Eltern sei, aber auch für die Wirtschaft und damit für die gesamte Gesellschaft.



Über das Thema wird heute bei einer digitalen Ministerpräsidentenkonferenz beraten, zu der auch Bundeskanzlerin Merkel per Video zugeschaltet wird. Zudem geht es unter anderem um die Corona-Pandemie und die Umsetzung der Energiewende.



Einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreung in Grundschulen ab 2025 hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart.

