Astrid-Sabine Busse (SPD), Senatorin für Bildung, Jugend und Familie in Berlin (Annette Riedl/dpa)

Es sei niemals ihre Absicht gewesen, Menschen abzuwerten, geringzuschätzen, über einen Kamm zu scheren oder pauschal in Gruppen einzuteilen, teilte Busse dem Landesschulbeirat in einem dreiseitigen Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Busse war vor ihrem Einstieg in die Politik Ende 2021 jahrzehntelang Schulleiterin in einer Grundschule mit hohem Migrantenanteil in Neukölln. In dieser Funktion wurde sie im November 2009 von der "Süddeutschen Zeitung" mit Äußerungen über arabischstämmige Menschen in Berlin zitiert: "Sie bleiben einfach untereinander. Man muss sich hier ja auch gar nicht mehr integrieren. Man nimmt das Viertel in Besitz, und man lässt sich pampern. Ich sehe doch an den Bescheiden für Lernmittelzuschüsse, wie viel Geld in Wahrheit in diesen Familien ist, alles Sozialhilfe; wenn da viele Kinder sind, ergibt das 3.000, 3.500 Euro."

Der frühere Berliner Finanzsenator Sarrazin, der wegen seiner islamfeindlichen und rassistischen Thesen inzwischen aus der SPD ausgeschlossen wurde, griff Busses Zitate damals in seinem Buch "Deutschland schafft sich ab" auf.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.