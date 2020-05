Lehrer können offenbar viele Schüler, die wegen der Corona-Krise zu Hause bleiben, nicht auf digitalem Wege erreichen.

Das ist das Ergebnis einer Studie der Pädagogischen Hochschule Zug in der Schweiz. Nur etwas mehr als die Hälfte der befragten Lehrer gab demnach an, Kontakt mit allen Schülerinnen und Schülern zu haben. Die Schulen verwenden vor allem E-Mail, das Mobiltelefon, die eigene Webseite sowie verschiedene Online-Plattformen. Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock erklärte auf Twitter: "Das unterstreicht, dass die absolute Priorität sein muss, die Voraussetzungen zu schaffen, dass alle Kinder schnellstens wieder in die Schule können."



Im Rahmen der Studie wurden mehr als 7.000 Menschen aus dem Schulbetrieb aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Unter den drei Nachbarländern schneidet Deutschland bei der technischen Ausstattung am schlechtesten ab.



Nur ein Viertel der befragten Schulmitarbeiter aus der Bundesrepublik sind der Ansicht, dass die vorhandenen technischen Kapazitäten für webbasierte Lehr- und Lernformate ausreichen. In Österreich und der Schweiz liegt der Anteil mehr als doppelt so hoch. Der Trend setzt sich bei der Umsetzung des digitalen Unterrichts fort. Rund die Hälfte der Studienteilnehmer gab an, keine einzige Stunde digitale Präsenzzeit mit den Schülerinnen und Schülern vereinbart zu haben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

