Früherer US-Diplomat

Der US-Politiker Bill Richardson in einer Aufnahme aus dem Jahr 2021 (Seth Wenig / AP / dpa-bildfunk)

Der Diplomat, der nach seiner politischen Karriere häufig an Verhandlungen zur Freilassung von amerikanischen Geiseln im Ausland beteiligt war, starb im Alter von 75 Jahren in Chatham im Bundesstaat Massachusetts. Richardson war zunächst als Abgeordneter im Repräsentantenhaus 14 Jahre lang Mitglied im Kongress, bevor er 1997 US-Botschafter bei den Vereinten Nationen wurde. Von 1998 bis 2001 arbeitete der Demokrat als Energieminister unter Präsident Clinton, zwischen 2003 und 2010 war er Gouverneur im Bundesstaat New Mexiko.

Als Unterhändler in Entführungsfällen kam ihm seine langjährige politische Erfahrung zugute, zuletzt etwa im Fall eines in Russland festgehaltenen US-Soldaten, der Mitte Januar freikam. Auch an den Gesprächen zur Freilassung der Basketballerin Brittney Griner war Richardson maßgeblich beteiligt.

