Die US-Modekette Forever 21 hat Insolvenz angemeldet.

Das Unternehmen mit Sitz in Los Angeles teilte mit, dass bis zu 178 Filialen in den USA und die meisten Geschäfte in Asien und Europa geschlossen würden. Mit Hilfe von Investoren-Krediten sei man aber in der Lage, die übrigen Filialen weiter zu betreiben. Der Anbieter von Billig-Textilien will sich nach eigenen Angaben im Rahmen einer Restrukturierung auf den profitablen Kern und das Geschäft in Mexiko und Lateinamerika konzentrieren.



Forever 21 hat mehr als 800 Läden in 57 Ländern. Experten zufolge konnte sich die Kette mit ihren stationären Filialen nicht gegen den Online-Handel durchsetzen. Der Trend zum Online-Einkauf hat in den USA seit Anfang 2017 mehr als 20 weitere US-Einzelhändler in die Pleite getrieben, darunter das Handelsunternehmen Sears und den Spielwarenhändler Toys 'R' Us.