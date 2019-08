CDU-Generalsekretär Ziemiak hat der SPD wegen deren Plan zur Wiedereinführung einer Vermögensteuer eine "billige Neiddebatte" vorgeworfen.

Die Sozialdemokraten versuchten offensichtlich, die Linkspartei zu kopieren, sagte Ziemiak der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit der Union werde es keine Besteuerung von Vermögen geben. Statt zusätzlicher Abgaben brauche man Entlastungen für die Wirtschaft und Investitionen in die Zukunft des Standortes Deutschland.



Der kommissarische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel will am Montag ein Konzept für eine Vermögensteuer vorstellen, die dem Staat jährlich zehn Milliarden Euro einbringen soll. Das Vorhaben ist seit Jahren Teil des SPD-Grundsatzprogramms.