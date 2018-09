Bei der Fluggesellschaft Ryanair wird es am Mittwoch erneut einen Streik geben.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit rief die rund 400 in Deutschland stationierten Piloten zu einem 24-stündigen Ausstand auf, der am Mittwochmorgen um drei Uhr beginnen soll. Wie beim Arbeitskampf im August geht es um die Gehälter und Arbeitsbedingungen der Piloten. Gleichzeitig streiken auch die Flugbegleiter. Man wolle Druck auf die Arbeitgeber machen, nachdem die zweite Verhandlungsrunde im Tarifstreit ohne Ergebnis verlaufen sei, erklärte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Wegen der Arbeitsniederlegungen im August, an denen sich deutsche Piloten gemeinsam mit Kollegen aus den Niederlanden, Belgien und Schweden beteiligt hatten, mussten 400 Flüge abgesagt werden.