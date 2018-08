Die Piloten der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair in Belgien und Schweden wollen am 10. August streiken.

In einer Mitteilung der belgischen Pilotenvereinigung und der Gewerkschaften heißt es, Grund seien unter anderem drohende Stellenstreichungen in Irland. Die schwedische Pilotenorganisation äußerte sich ähnlich und erklärte, Ryanair verhalte sich feindlich gegenüber seinen Angestellten. Dies habe sich zuletzt in Form von Einschüchterungen und Drohungen gezeigt, nachdem irische Piloten ihr gesetzliches Recht auf Streik ausgeübt hätten.



Ryanair sieht sich seit Wochen mit Streiks von Piloten und Kabinenpersonal konfrontiert. Vor zwei Tagen hatten die in Deutschland beschäftigten Piloten in einer Urabstimmung für Streiks votiert, um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen.