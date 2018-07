Kunden der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair müssen auch heute wieder mit Beeinträchtigungen rechnen.

Das Kabinenpersonal setzt seine Streiks fort. Erneut werden voraussichtlich zahlreiche Flüge von und nach Spanien, Belgien und Portugal ausfallen. Gestern hatte Ryanair europaweit 500 Flüge gestrichen, angekündigt waren 300 Ausfälle. Kurzfristig betroffen waren Flüge nach und in Italien. Auch an mehreren deutschen Flughäfen wurden Verbindungen annulliert. Die Flugbegleiter fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.



Ryanair drohte derweil damit, in Irland etwa 300 Stellen zu streichen. Zur Begründung hieß es, wegen der dortigen Arbeitsniederlegungen von Piloten seien die Buchungen zurückgegangen. Die irische Gewerkschaft Forsa kündigte daraufhin für den 3. August Streiks an. Weitere Ausstände sollen folgen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.