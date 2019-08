Die CSU hat den Vorschlag ihres Landesgruppenchefs im Bundestag, Dobrindt, für eine Sondersteuer auf Billigflüge in Europa zurückgewiesen.

Dies sei keine in der CSU abgestimmte Initiative, sagte Generalsekretär Blume der Deutschen Presse-Agentur. Seine Partei werde ihr Klimaschutzkonzept erst Ende kommender Woche auf einer Vorstandsklausur beschließen. Dobrindt hatte gesagt, wer Flugtickets für weniger als 50 Euro anbiete, sollte eine Kampfpreissteuer zahlen.



Regierungssprecher Seibert erklärte in Berlin, man stehe der europaweiten Debatte über das Thema offen gegenüber. Beschlüsse zum Klimaschutz werde die Bundesregierung am 20. September fassen.