Angesichts der Debatte über Billigpreise für Fleisch trifft sich Bundesagrarministerin Klöckner am Nachmittag mit Kolleginnen und Vertretern der Branche.

Neben der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Heinen-Esser und Niedersachsens Ressortchefin Otte-Kinast sollen an den Gesprächen in Düsseldorf auch Vertreter von Tierhaltern, Schlachtereien, Handel sowie Tierärzte und Verbraucherschützer teilnehmen. Dabei soll es um bessere Bedingungen in Ställen und Schlachthöfen gehen, aber auch um höhere Preise in den Supermärkten. Klöckner plädiert unter anderem für eine Tierwohlabgabe, die auf tierische Produkte aufgeschlagen werden könnte.



Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisierte das Treffen und sprach von einer "Show-Veranstaltung". Erst auf Nachhaken und in letzter Minute seien auch Vertreter der Beschäftigten zu diesen Beratungen dazu gebeten worden, monierte DGB-Vorstandsmitglied Piel in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Die Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachthöfen sind wegen der zahlreichen Coronavirus-Infektionen wieder verstärkt in den Fokus geraten.