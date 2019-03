Nach viermonatiger Haft in Venezuela ist der deutsche Journalist Billy Six wieder zurück in Deutschland.

Er landete am Nachmittag auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Der 32-Jährige war am vergangenen Samstag aus einem Gefängnis in Caracas entlassen worden. Six, der unter anderem für die rechtskonservative Wochenzeitung "Junge Freiheit" geschrieben hatte, war Mitte November auf einer Wahlkampfveranstaltung für Staatschef Maduro festgenommen worden. Ihm wurden Spionage und Rebellion zur Last gelegt.



Nach seiner Ankunft in Berlin warf er der Bundesregierung vor, ihn wegen seiner politischen Einstellung im Stich gelassen zu haben. Ähnliche Vorwürfe hatten bereits sein Vater und die AfD in den vergangenen Monaten erhoben. Das Auswärtige Amt wies dies zurück.