Der nach vier Monaten Haft in Venezuela freigelassene Reporter Billy Six hat angekündigt, die Bundesregierung zu verklagen.

Die deutsche Botschaft in Caracas habe nicht gegen seine Verhaftung protestiert, sagte Six auf einer Pressekonferenz in Berlin. In anderen Fällen, wie dem in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel, sei das sofort geschehen. Zudem warf Six der Botschaft vor, sich auf eine konsularische Betreuung beschränkt zu haben.



Das Auswärtige Amt wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die Botschaft in Caracas habe Six bis zuletzt intensiv betreut und ihm durchgehend zur Seite gestanden. Der Journalist war am Wochenende freigelassen worden und nach Deutschland zurückgekehrt. Er hatte unter anderem für die Wochenzeitung "Junge Freiheit" geschrieben.