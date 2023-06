Biniam Girmay (m) aus Eritrea feiert bei der Tour de Suisse seinen Etappensieg im Zielbereich. (Gian Ehrenzeller / KEYSTONE / dpa / Gian Ehrenzeller)

Der frühere U23-Vizeweltmeister vom Team Intermarche-Circus-Wanty setzte sich auf der knapp 174 Kilometer langen Strecke von Beromünster nach Nottwill im Massensprint des Pelotons durch. Der frühere Mailand-Sanremo-Sieger Arnaud Demare und der neunmalige Tour-Etappensieger Wout van Aert landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Direkt hinter der Ziellinie wurde Girmay von seinem Fan-Club gefeiert. Der Sprinter hatte bereits im Vorjahr für Furore gesorgt, als er als erster Afrikaner den Klassiker Gent-Wevelgem gewann und anschließend auch eine Etappe beim Giro d'Italia einfuhr. Am 1. Juli will Girmay erstmals bei der Tour de France an den Start gehen.

An der Spitze der Gesamtwertung der Tour de Suisse ändert sich nichts. Der Schweizer Stefan Küng trägt nach seinem Auftaktsieg im Zeitfahren weiter das Gelbe Trikot.

