Wegen der geplanten Änderungen am Brexit-Vertrag hat die EU ein Verfahren gegen Großbritannien gestartet.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, ihre Behörde habe an die Regierung in London ein Schreiben geschickt, das der erste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren sei. Dies kann zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen, der Geldbußen gegen Großbritannien verhängen könnte.



Das sogenannte Binnenmarktgesetz war vom britischen Unterhaus gebilligt worden. Es bedarf jetzt noch der Zustimmung des Oberhauses. Premierminister Johnson gibt offen zu, dass das Gesetz einen Vertragsbruch darstellt. Es hebelt Schlüsselregelungen zum Handel zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland aus. Johnson betrachtet das Gesetz als "Sicherheit", falls bis Ende dieses Jahres kein Handelsabkommen mit der EU zustandekommt. Die Verhandlungen darüber machen seit Monaten keine Fortschritte.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.