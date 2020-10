In der Europäischen Union sollen 25.000 Kilometer Flüsse renaturiert und drei Milliarden Bäume gepflanzt werden.

Das haben die Umweltminister im Rahmen einer Strategie zum Erhalt der Artenvielfalt bis 2030 beschlossen. Sie stellten sich damit hinter die Vorschläge der Europäischen Kommission vom Mai. Die Naturschutzflächen sollen in den nächsten zehn Jahren von 18 auf 30 Prozent ausgeweitet werden.



Bundesumweltministerin Schulze hatte vor dem Beschluss bereits mitgeteilt, die EU-Umweltminister wollten zum Erhalt der Biodiversität weniger Pestizide, weniger Antibiotika in der Tierzucht und weniger Gülleeinsatz in der Landwirtschaft. Umweltkommissar Sinkevicius betonte, es gehe nicht um romantischen Naturschutz. Vielmehr müssten Lebensbedingungen für künftige Generationen erhalten werden.



Zuvor hatte die EU-Umweltbehörde erklärt, die Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten in Europa gehe weiter zurück. Vor allem intensive Landwirtschaft und Zersiedelung würden ihnen den Lebensraum nehmen.

