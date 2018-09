Biokapitalismus Hundemenschenwelten

8,6 Millionen Hunde in deutschen Haushalten verschaffen gut 100.000 Menschen Arbeit. Mit Dienstleistungen rund um die Hundehaltung wurden bereits 2013 4,6 Milliarden Euro erzielt. Was können Hunde und ihre Menschen über einen Kapitalismus erzählen, in dem Körper immer umfassender bewirtschaftet werden? Dieser Frage geht die kalifornische Biologin und Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway nach.

Von Barbara Eisenmann

