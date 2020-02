Auch heimische Mückenarten können inzwischen gefährliche Tropenkrankheiten übertragen.

Bislang hätten lediglich eingewanderte exotische Mücken Krankheiten wie das Zika- oder Denguefieber übertragen, sagte die Biologin Werner vom Leipnitz-Zentrum. Inzwischen hätten aber Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Institus in Greifswald heimische Steckmückenarten als Überträger des West-Nil-Virus identifiziert, die mehrere Menschen in Deutschland angesteckt hätten, sagte Werner. Sie arbeitet eng mit dem Institut zusammen.



Das ursprünglich aus Afrika stemmende West-Nil-Virus war zunächst als Tierseuche vor allem bei Vögeln bekannt. Die heimischen Steckmücken würden bei den Vögeln und anderen Wirbeltieren oder bei Menschen Blut saugen und das Virus so übertragen.



Der Klimawandel mit den höheren Temperaturen begünstigt laut der Mückenexpertin die Ausbreitung des Virus. Je wärmer es sei, um so schneller vermehre sich das Virus in der Mücke und die Gefahr einer Übertragung wachse.