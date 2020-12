Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech beginnt morgen mit der Auslieferung seines Impfstoffs gegen das Coronavirus.

Ein Sprecher sagte, die Impfdosen würden derzeit im Werk des US-Partners Pfizer im belgischen Puurs gelagert. Sie sollten bis zum 26. Dezember in jedem EU-Mitgliedsland ankommen, damit einen Tag später mit den Impfungen begonnen werden könne.



Biontech-Chef Sahin wies darauf hin, dass der Impfstoff nicht durchgängig bei minus 70 Grad gekühlt werden muss. Das Serum könne bedenkenlos bis zu fünf Tage lang in normalen Kühlschränken bei zwei bis acht Grad aufbewahrt werden, sagte Sahin. Eine Lagerung in Gefrierschränken sei nur über einen längeren Zeitraum erforderlich. Davon sei jedoch wegen der zu erwartetenden hohen Nachfrage nicht auszugehen.



Der Unternehmenschef widersprach damit indirekt Äußerungen des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Laumann. Dieser hatte zuvor im Deutschlandfunk Schwierigkeiten bei der Impfung von Menschen zu Hause konstatiert, weil dort die Tiefkühlung des Biontech-Vakzins nicht aufrechterhalten werden könne.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.