Angesichts der knappen Verfügbarkeit des Biontech-Impfstoffes gegen das Coronavirus steigt der Druck auf die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, eine effektivere Nutzung des Vakzins zuzulassen.

Die Ampullen des Mainzer Pharmaunternehmens sind bislang für fünf Impfdosen vorgesehen. Nach Angaben von Biontech können aber mit speziellen Spritzen und Nadeln auch sechs Dosen entnommen werden. Politiker und Gesundheitsexperten fordern nun von der Behörde in Brüssel, eine solche Verwendung zu genehmigen. Der tschechische Ministerpräsident Babis erklärte, er habe das Thema mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besprochen.



Von der EU-Zulassung ist die Entnahme von sechs Dosen aus den Ampullen bisher nicht abgedeckt. Die Behörden in Italien haben dies dennoch bereits genehmigt. Auch in der Schweiz, Großbritannien, den USA und Israel ist eine solche Nutzung zugelassen.

