Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer ist in weiteren Ländern zugelassen worden.

In Ecuador kündigte Gesundheitsminister Zevallos an, dass eine entsprechende Kampagne im Januar beginnen werde. Zu Jahresbeginn sollen 50.000 Dosen bereitstehen. Auch in Chile wird Impfstoff eingesetzt. Nach Angaben von Präsident Piñera erhält das Land die ersten 20.000 Dosen des Vakzins noch in diesem Monat.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.