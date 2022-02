Biontech will künftig Impfstoff in Afrika herstellen. (pictura-alliance / dpa / Sven Hoppe)

Die mobilen Fertigungsstätten sollen in Abstimmung mit der Afrikanischen Union an Ruanda, Senegal und gegebenenfalls Südafrika geliefert werden, wie Biontech in Mainz mitteilte. Die erste Anlage soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Afrika eintreffen. Der Produktionsbeginn ist für das kommende Jahr geplant. Die Anlagen bestehen aus mehreren Containern. Diese können grundsätzlich auch für die Herstellung von Malaria- oder Tuberkulose-Impfstoffen verwendet werden.

Die Corona-Impfquote in Afrika liegt nach Informationen des Bundes-Entwicklungsministeriums bei rund elf Prozent. Ein Grund dafür sei, dass viele der Länder lange Zeit nur wenig Impfstoff bekommen hätten, heißt es in einem Papier des Ministeriums. Die schlechtesten Impfquoten haben Burundi mit 0,1 Prozent, die Demokratische Republik Kongo mit 0,2 und der Tschad mit knapp einem Prozent

