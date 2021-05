Die Impfstoff-Hersteller Biontech und Pfizer wollen in diesem und im nächsten Jahr insgesamt zwei Milliarden Dosen ihres Corona-Vakzins an ärmere Länder liefern. Das teilte Pfizer-Vorstandschef Bourla auf dem "Welt-Gesundheitsgipfel" in Rom mit. Die Empfängerländer sollen den Angaben zufolge je nach Möglichkeit entweder nur die Herstellungskosten oder einen "Niedrigkostenpreis" bezahlen.

Auch die Produzenten Johnson and Johnson sowie Moderna kündigten Lieferungen an. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, die Gemeinschaft werde bis Jahresende 100 Millionen Corona-Impfdosen spenden.



Auf dem digitalen Treffen der G20-Länder tauschen die Teilnehmer Erfahrungen aus dem Kampf gegen die Covid-19-Pandemie aus. Der italienische Ministerpräsident Draghi sagte, die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig internationale Zusammenarbeit sei.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 21.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 13.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 21.05.)

Test und Schutz

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 13.05.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.5.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 15.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.