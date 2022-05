Biokraftstoffe werden beispielsweise aus dem Öl von Raps, Soja, Ölpalme und anderen Ölpflanzen gewonnen und anderen Kraftstoffen beigemischt. (picture alliance / Jens Koehler | Jens Koehler)

Der Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Hofstetter hingegen sagte den Zeitungen der Funke-Gruppe, der Stopp solle sofort gelten. Das könne über das Bundesemissionsschutzgesetz geregelt werden.

Nach Angaben von Hofstetter werden pro Jahr rund zehn Millionen Tonnen Lebensmittel in Kraftstoffen genutzt. Das sei in der heutigen Weltlage "schädlicher Luxus", zumal die Biokraftstoffe nichts für den Klimaschutz brächten. Berechnungen zeigten, dass Biosprit aufgrund des großen Flächenverbrauchs sogar klimaschädlicher sei als die Nutzung von Erdöl.

Umweltminister für geringeren Biosprit-Anteil

Die Umweltminister von Bund und Ländern hatten sich am Freitag dafür ausgesprochen, den Biospritanteil in Benzin und Diesel zu reduzieren. Bundesumweltministerin Lemke von den Grünen sagte, Nahrung gehöre auf den Teller, nicht in den Tank. Konkrete Beschlüsse wurden aber noch nicht gefasst.

Der Direktor des UNO-Welternährungsprogramms, Frick, warnte erneut vor einer Verschärfung der weltweiten Nahrungsmittelknappheit. Vor allem im Nahen Osten und in einigen Teilen Afrikas sei die Krise bereits unübersehbar, sagte Frick im Bayerischen Rundfunk. Neben der Klimakrise sei dafür vor allem der Ukraine-Krieg verantwortlich. Auch er kritisierte, dass Getreide zu Biosprit verarbeitet oder als Tierfutter verwendet werde.

500.000 Hektar in Deutschland für Biokraftstoffe

Der Agrarökonom Achim Spiller sagte im Deutschlandfunk , vor 20 Jahren sei Biosprit eine gute Idee gewesen. Jetzt aber sollte der Anbau von Biosprit reduziert werden.

