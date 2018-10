Brexit-Minister Raab hat eine enge Bindung Großbritanniens an die EU nach dem Austritt abgelehnt.

Man werde die Europäische Union eher ohne Einigung verlassen als in Zukuft weiter eng an die Gesetze und Verpflichtungen gebunden zu sein, sagte Raab auf dem Parteitag der Konservativen in Birmingham. Die EU verfolge einen Ansatz, der keinen Raum für Kompromisse lasse.



Großbritannien will nach dem Ausscheiden aus der Europäischen Union Ende März nach den Plänen von Premierministerin May im Binnenmarkt für Güter und Waren bleiben, nicht aber für Dienstleistungen. Die EU lehnt das als Rosinenpickerei ab.