Nach den Messerangriffen im britischen Birmingham mit einem Toten und sieben Verletzten hat es dort eine Festnahme gegeben.

Die örtliche Polizei erklärte, ein Mann werde des Mordes und des mehrfachen versuchten Mordes verdächtigt. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Am Abend zuvor waren Bilder des Gesuchten veröffentlicht worden.



An mehreren Orten der Innenstadt Birminghams hatte ein Täter in der Nacht auf Sonntag offenbar wahllos auf Menschen eingestochen. Die Polizei erklärte danach, es gebe keine Hinweise auf einen Terrorangriff sowie auf Hass- oder Bandenkriminalität. Im Südosten Londons wurden in derselben Nacht ebenfalls bei einem Messerangriff fünf Menschen teils schwer verletzt. Dort gab es fünf Festnahmen.