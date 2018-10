Führende Vertreter der britischen Regierung haben die Konservative Partei zur Unterstützung des Brexit-Kurses von Premierministerin May aufgerufen.

Brexit-Minister Raab sagte auf dem Parteitag der Tories in Birmingham, es sei an der Zeit, zusammenzustehen, um den Austritt aus der EU zu einem Erfolg zu machen. Auch Finanzminister Hammond forderte die Teilnehmer auf, sich hinter May zu versammeln. Beide betonten, die EU müsse einsehen, dass Mays Vorschläge für die Austrittsvereinbarung richtig seien. Großbritannien werde sich nicht schikanieren lassen.



Der CDU-Außenpolitiker Röttgen kritisierte den britischen Außenminister Hunt für dessen Äußerungen zu den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses sprach bei einem Besuch in London von einem "unangemessenen Ton". Hunt hatte die EU gestern auf dem Parteitag der britischen Konservativen vor Zuständen wie in der früheren Sowjetunion gewarnt. Wer ein scheidendes Land bestrafe, wandele die EU um in ein Gefängnis, aus dem noch mehr Länder ausbrechen wollten. Ein Sprecher von EU-Kommissionspräsident Juncker erklärte in Brüssel, alle würden davon profitieren, wenn sie ab und zu einen Blick in ein Geschichtsbuch werfen würden. Der deutsche Europastaatsminister Roth von der SPD twitterte, die EU sei kein Gefängnis.