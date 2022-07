"Gigabit-Strategie"

Bis 2025 sollen 50 % Der Haushalte Glasfaseranschlüsse erhalten. (picture alliance / dpa - Julian Stratenschulte)

Demnach soll bis 2025 mindestens die Hälfte der Haushalte einen Glasfaseranschluss bekommen. Bis 2030 soll es dann nach den Worten von Digitalminister Wissing ganz generell Glasfaserverbindungen und den neuesten Mobilfunkstandard überall dort geben, Zitat, "wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind". Geplant ist auch, Genehmigungsverfahren - etwa für Mobilfunkmasten - zu vereinfachen oder ganz zu streichen.

Kritik kam vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Das Mitglied der Hauptgeschäftsführung, Plöger, sagte, die Richtung stimme zwar. Für eine flächendeckende Gigabit-Infrastruktur seien die Maßnahmen aber unzureichend.

"Ausbau wenig ambitioniert"

Auch der Telekom-Experte Torsten Gerpott von der Universität Duisburg-Essen hält die Ziele für wenig ehrgeizig - und gerade deswegen für erreichbar. Selbst der Anspruch, bis 2030 alle Haushalte mit Glasfaser und 5G-Mobilfunk zu versorgern, sei "nicht sonderlich aggressiv". Vielmehr lasse sich das schon längst aus EU-Zielen ableiten, sagte Gerpott im Deutschlandfunk.

Wie wird die Förderung laufen?

Ein weiterer Streitpunkt: Wie soll der Glasfaser-Ausbau künftig gefördert werden? Künftig sind Fördervorhaben in größerem Umfang möglich - was die Branche mit Sorge sieht, weil das zu einer kaum zu bewältigenden Fülle an staatlich finanzierten Projekten führen und etwa die Baufirmen schlicht überlasten könnte. Der Bundesverband Breitband-Kommunikation weist zudem darauf hin, dass ein geförderter Ausbau zwei bis drei Mal so lange dauere wie ein eigenwirtschaftlicher Ausbau.

Und noch ein Detail: Unser Hauptstadt-Korrespondent Johannes Kuhn weist darauf hin , dass der Bund in vielen Punkten von den Ländern abhängig sei - einfach weil dort die Zuständigkeiten lägen, etwa beim Baurecht.

