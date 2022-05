Bayern will Anteil erneuerbarer Energien bis 2030 verdoppeln. (imago images / Westend61)

Beim Strom aus Solarenergie solle es eine Verdreifachung der derzeit 13 Terawattstunden geben, kündigte Ministerpräsident Söder in München an. Zuvor hatte die Staatsregierung einen Energieplan für Bayern beschlossen, der auch dem Bund vorgelegt werden soll.

Söder appellierte an die Bundesregierung, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. In diesem Zusammenhang kritisierte er insbesondere den zu langsam vorankommenden Ausbau des Stromleitungsnetzes. Es seien erst 3,4 Prozent der geplanten Leitungen gebaut worden. Wenn es in diesem Tempo weitergehe, werde es bis zur Zielmarke 234 Jahre dauern.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.