Wetter

Bis in die Nacht teilweise ergiebige Niederschläge, 14 bis 5 Grad

Das Wetter: Am Abend und bis in die Nacht westlich des Rheins ergiebiger Regen. Sonst nachlassende Niderschläge und Aufklaren. Im Norden gering bewölkt und trocken. Tiefsttemperaturen 14 bis 8, im Süden lokal bis 5 Grad. Morgen in der Mitte und im Südwesten bewölkt mit Schauern. Sonst verbreitet heiter. 18 bis 24 Grad.