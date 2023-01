Räumung von Lützerath - Demonstrationen von Klimaaktivisten (dpa-news/Henning Kaiser)

Die vergangene Nacht bezeichnete die Polizei als ruhig. Heute wollen bis zu 10.000 Menschen gegen den Braunkohle-Tagebau Garzweiler II und die damit verbundene Zwangsräumung des Ortes Lützerath protestieren.

Greta Thunberg weiter vor Ort

Die schwedische Klimaaktivistin und Initiatorin der "Fridays For Future"-Bewegung, Thunberg, will die Proteste vor Ort unterstützen. Der Demonstrationszug soll sich um die Mittagszeit vom zwei Kilometer entfernten Ort Keyenberg in Richtung Lützerath auf den Weg machen. Im Anschluss ist eine Abschlusskundgebung geplant. Die Organisatoren der Demonstration fordern ein Ende des Polizeieinsatzes in Lützerath und einen Stopp des Braunkohle-Abbaus für die Stromgewinnung.

NRW-Ministerpräsident Wüst kritisiert Proteste

Der Sprecher der Grünen Jugend, Dzienus, sagte im Deutschlandfunk, er erwarte, dass die Demonstration friedlich verlaufe. Es müsse aber deutlich gemacht werden, dass durch die Braunkohle-Gewinnung in Lützerath gegen das Pariser Klimaabkommen verstoßen werde. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst kritisierte die Proteste. Gewalt könne nie Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, sagte Wüst im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Der Abbau in Lützerath sei in Parlamenten beschlossen, in Gesetze geflossen und vom Obersten Gerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalens bestätigt worden, betonte der CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.