Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Nürnberg (-/dpa)

Nach Angaben der Polizei nahmen bis zu 12.000 an der Demonstration teil. Zu einer Kundgebung der AfD versammelten sich zur gleichen Zeit etwa 2.500 Menschen. Dort sprach auch die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Weidel. Bei einer Gegendemonstration wurden etwa 2.000 Teilnehmer gezählt. Zudem gab es eine kontaktlose Menschenkette für Menschlichkeit, an der sich rund 1.000 Personen beteiligten. Oberbürgermeister König warnte, dass Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner die Demokratie und das Gemeinwesen destabilisieren wollten.

Die Brandenburger AfD rief zu Protesten gegen eine Corona-Impfpflicht auf. Man werde so lange auf die Straße gehen, bis jeder über seinen Körper selbst bestimmen könne, meinte der AfD-Bundestagsabgeordnete Kotré auf einer Kundgebung in Frankfurt/Oder, an der laut Agenturangaben mehrere Dutzend Menschen teilnahmen.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.