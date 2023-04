In Israel halten die Massenproteste gegen den gpelanten Umbau der Justiz an. (dpa-news/Ilia Yefimovich)

Nach israelischen Medienberichten versammelten sich allein in Tel Aviv bis zu 200.000 Menschen. Auch in anderen Städten wie Haifa und Kfar Saba gingen demnach Tausende auf die Straßen. Seit Monaten gibt es in Israel Massenproteste. Auslöser waren die Pläne der rechts-religiösen Regierung zum Umbau des Justizsystems. Gegner des Vorhabens sehen darin eine Schwächung der Gewaltenteilung und eine Gefährdung der Demokratie.

Nach der Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des Parlaments am morgigen Sonntag wird mit einem erneuten Vorstoß der Regierung zur Umsetzung der umstrittenen Reform gerechnet. Netanjahu hatte das Vorhaben im vergangenen Monat nach massiver Kritik zunächst ausgesetzt. In Gesprächen zwischen Regierung und Opposition unter Vermittlung von Staatspräsident Herzog wurde jedoch bisher keine Einigung erzielt.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.