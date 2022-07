UNO-Bericht

Rund 828 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger. (AP/Ben Curtis)

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie schnellte der Anteil der Mangelversorgten in der Weltbevölkerung 2020 demnach von 8,0 auf 9,3 Prozent und stieg dann weiter auf 9,8 Prozent. Die Experten führen die gestiegene Zahl Hungernder auch auf die Folgen des Klimawandels und auf Konflikte zurück. Zum Beispiel hätten sich die Volkswirtschaften in den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern ungleich erholt - und Einkommensverluste teils gar nicht.

UNO-Organisationen sprechen von wachsenden Herausforderungen

Die Herausforderungen, Hunger und Mangelernährung zu beenden, wüchsen, schrieben mehrere UNO-Organisationen, darunter Unicef, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) in ihrem Bericht. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine birgt demnach ein weiteres Risiko, da Lieferketten unterbrochen wurden. Die Ukraine ist unter anderem ein wichtiger Exporteur von Getreide. Infolge des Kriegs stiegen die Lebensmittelpreise im ersten Halbjahr 2022 deutlich. Besonders schlimm ist die Lage bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln den Vereinten Nationen zufolge in Ländern des Nahen Ostens und in Afrika.

Frick: Neue Strategie nötig

Der Leiter des deutschen Büros des World Food Programms in Berlin, Frick, fordert grundlegende Veränderungen, um Hungerkrisen in der Welt zu bekämpfen. Frick sagte im Deutschlandfunk , es sei ein Fehler gewesen, afrikanischen Ländern zum Anbau exportfähiger Produkte wie Baumwolle zu raten und sich bei den Lebensmitteln auf den Weltmarkt zu verlassen. Wegen der hohen Inflation in zahlreichen Ländern könnten sich jetzt viele Menschen Nahrungsmittel nicht mehr leisten. Der Vizepräsident des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD), Ziller, sprach sich dafür aus, Kleinbauern zu fördern. 30 Prozent der weltweit erzeugten Nahrungsmittel würden von Kleinbauern in Entwicklungsländern hergestellt, sagte Ziller ebenfalls in unserem Programm. Die Bauern hätten häufig aber keine finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite.

Prognose der UNO-Organisationen düster

Für 2030 sagen die Welternährungsorganisation FAO, das Welternährungsprogramm WFP, der Landwirtschafts-Fonds IFAD, die Welternährungsorganisation WHO und das UNO-Kinderhilfswerk Unicef weltweit fast 670 Millionen Hungernde voraus. Der diesjährige Bericht sollte jeden Zweifel ausräumen, dass die Welt beim Bemühen um ein Ende des Hungers Rückschritte mache, hieß es.

