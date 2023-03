Wetter

Bis zum Abend meist sonnig, 3 bis 10 Grad

Das Wetter: Bis zum Abend im Norden neblig-trüb und vom Schwarzwald bis ins Alpenvorland hochnebelartig bedeckt. Sonst viel Sonnenschein und trocken. In der kommenden Nacht in der Nordhälfte sowie im Süden erneut Nebel oder Hochnebel, sonst klar und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte bei Nebel oder Hochnebel um 0 Grad, unter klarem Himmel bis -5 Grad. An den Küsten frostfrei.

02.03.2023