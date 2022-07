Kardinal Matteo Zuppi (Alessandra Tarantino/AP/dpa)

In der politischen Auseinandersetzung dürfe es nicht an Respekt fehlen, mahnte der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Zuppi, in Rom. Er appellierte an die Politiker, persönliche Interessen zurückzustellen. Es schlage unweigerlich die Stunde der Pflichten und Verantwortlichkeiten, betonte der Kardinal.

Italien befindet sich derzeit in einer Regierungskrise. Am Donnerstag war Ministerpräsident Draghi von seinem Amt zurückgetreten, nachdem ihm Koalitionspartner das Vertrauen entzogen hatten. Auch wenn er und seine Minister zunächst kommissarisch im Amt bleiben, liegen Reformprojekte vorerst auf Eis. Am 25. September soll ein neues Parlament gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.