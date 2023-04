Osterfeierlichkeiten

Bischof Bätzing forderte in seiner Osterpredigt den Schutz der Weltmeere. (pa/dpa/Arne Dedert)

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, rief in seiner Predigt zudem zum Schutz der Weltmeere auf. Die Sorge um ausreichend sauberes Trinkwasser und den Schutz der Meere sei eine Menschheitsaufgabe, sagte er in Limburg.

Der Augsburger Bischof Meier betonte, Ostern habe eine wichtige Botschaft für die Menschen von heute. Seit Ostern brauchten sich die Menschen nicht mehr zu fürchten, so der Bischof in seiner Predigt. Die Auferstehung sei kein Ereignis von gestern, und das Osterfest sei, so der Bischof wörtlich, das größte Comeback der Weltgeschichte.

Der Freiburger Erzbischof Burger bedauerte, die frohmachende Botschaft des Glaubens erreiche die Menschen kaum mehr. Gerade in krisenhaften Zeiten sei das Vertrauen auf den auferstandenen Christus eine wichtige Hilfe. Er kritisierte, die Suche nach Gott dürfe bei den Reformdebatten in der katholischen Kirche nicht in den Hintergrund geraten.

