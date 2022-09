Snyodaler Weg

Bischöfe enttäuschen bei Abstimmung zu Sexualmoral - Text gescheitert (dpa/Andreas Arnold)

Das Dokument, in dem eine Liberalisierung befürwortet wird, stieß zwar in der allgemeinen Abstimmung in Frankfurt am Main auf 82 Prozent Zustimmung. Es verfehlte aber die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit unter den Bischöfen. Die Entscheidung führte zu Enttäuschung unter vielen Teilnehmern; einige Delegierte wollten abreisen. Die anwesenden Bischöfe und die Vertreter der Laien berieten daraufhin in getrennten Krisensitzungen bis in die Nacht hinein über das weitere Vorgehen. Heute wird die Synodalversammlung fortgesetzt.

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Stetter-Karp, sagte, das Verhalten der Bischöfe sei eine Verweigerung von Dialog und Synodalität. Wenn sich dies bei der Abstimmung beim Text über die Rolle der Frauen wiederhole, stehe man vor einem Scherbenhaufen.

