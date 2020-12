Die evangelische Regionalbischöfin der Landeskirche Hannover, Petra Bahr, spricht sich in der Corona-Pandemie für neue Formen des Trauerns aus.

Bahr sagte im Deutschlandfunk, um trauern zu können, seien auch öffentliche Orte notwendig. Dies sei aber wegen der Corona-Beschränkungen aktuell oft nicht möglich. "Wir lernen gerade ganz mühsam, dass man sich möglicherweise auch digital von Menschen verabschieden kann oder muss."



Die an einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen sollten aus der Anonymität geholt werden. Als öffentliche Orte der Trauer halte sie etwa lokale Gedenktafeln für die Corona-Toten der einzelnen Städte und Gemeinden für denkbar. Wer an Covid-19 sterbe, sterbe einsam und oft in gruseliger Umgebung, sagte sie. Die Gesellschaft müsse sich der Trauer auch kollektiv stellen.

Bahr: reine Fallzahlen zu abstrakt

In der Öffentlichkeit werde das Sterben in der Pandemie häufig auf die reinen Fallzahlen reduziert. Dies sei jedoch zu abstrakt, um es als individuelles Sterben zu begreifen. Die Gewöhnung an die hohen Sterbezahlen ende, sobald im unmittelbaren Lebensumfeld ein Fall auftrete.



In der Geschichte der Pandemien fänden sich jedoch im Vergleich zu Kriegen und gefallenen Soldaten nur wenige Spuren des kollektiven Erinnerns. Möglicherweise sei die Zahl der Toten einer Epidemie zu abstrakt, um eine Sprache hierfür zu finden. Man müsse sich jedoch der Trauer stellen. So hätte die Spanische Grippe vor hundert Jahren ganze Dörfer ausgelöscht. Aber es fände sich nicht einmal eine Plakette, die an die Tragödie erinnere.

Steinmeier löste debatte über Gedenken aus

Bundespräsident Steinmeier hatte bereits Anfang September ein offizielles Gedenken für die Opfer der Corona-Pandemie in Deutschland angeregt. Über die Form und den Zeitpunkt des Gedenkens gehen die Meinungen seitdem auseinander.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 15.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 09.12.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 30.11.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 14.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.